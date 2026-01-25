関東新学生野球リーグ1部の上武大が25日、群馬県伊勢崎市内の練習場で「おもちつき子ども食堂」を開催し、地域の小学生を中心に約50人が参加した。NPO法人「子ども食堂てんとうむし」と連携し、餅つき大会が開かれ、解放されたグラウンドでは笑顔の子どもたちが走り回った。上武大野球部の谷口英規監督は「地域の子どもたち、保護者の皆さんにも喜んでいただいています。（活動は）地域貢献、地域創生につながる。選手にとっ