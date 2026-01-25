セブン‐イレブン・ジャパンは、店内のマルチコピー機と連携し、自由な言葉で応援グッズを作れる「推し文字プリントメーカー」を公開しました。■推しの名前を、かわいいフォントで自由自在にデザインライブイベントやコンサートの名前うちわ・ボードにぴったりなかわいらしい文字デザインを、簡単な操作で作ってそのままプリントできるサービスです。A3サイズ100円、A4サイズ60円という手頃な価格で、コンサート直前でも応援アイ