「勝つことだけでなく感謝を大切に」。全国屈指の強豪岐阜女子高校バスケットボール部の教えに迫ります。 【写真を見る】｢もう終わった…｣ 膝は“ありえない方向”に 強豪バスケ部 岐阜女子高校のエースを襲った悲劇 指導歴約50年の監督が教え続けた“感謝”とは 去年12月。日本一を目指して戦った冬の全国大会、ウィンターカップ。歩んできた道のりで学んだのは「感謝の思い」でした。 岐阜県岐南町にある岐