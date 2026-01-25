アフガニスタンで死亡した英国の兵士の遺体を運ぶ車列＝2010年6月、英ウートンバセット/Matt Cardy/Getty Images/Fileワシントン／ロンドン（CNN）トランプ米大統領は24日、アフガニスタンでの北大西洋条約機構（NATO）の犠牲を軽視する発言に批判が相次ぐ中、英国軍部隊を称賛した。トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」に「偉大で、非常に勇敢な英国の兵士たちは、常に米国と共にある！」と投稿した。トランプ氏はさらに「