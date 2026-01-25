Image: 合同会社LOTUS企画 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。週末のちょっとした贅沢や、自分へのご褒美に。鹿児島の地で生まれた「ねんりんチャーシュー」を紹介します。このチャーシューが選ばれているのは、素材選びから煮込みまで、手間を惜しまず丁寧につくられているから。視覚と味覚の両方で、お肉の良さをしっかりと感じさせてくれる一品