ダンス＆グループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の佐藤大樹（３１）が２５日、都内で行われたメッセージ絵本「おいでようぱごろう」（双葉社）出版記念イベントに登場した。うぱごろうは、佐藤がプロデュースするキャラクター。飼っていたウーパールーパーをモデルに、「ヒロイン失格」や「センセイ君主」などで知られる漫画家の幸田もも子氏がデザインした。うぱごろうの巨大着ぐるみも登場し、「想像の倍デカかったです」と笑