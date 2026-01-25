ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が２５日放送され、東京・上野動物園で最終観覧日を迎えたパンダを取り上げた。上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイはこの日が最終観覧日。２７日に日本をたち、翌２８日に中国に返還される。タレントの和田アキ子、朝日奈央はこれまで上野動物園のパンダは見たことが「ない」と声を揃える。朝日はその理由について「いつでも会えるんじゃないかと思っていたら