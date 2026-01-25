佐藤大樹（EXILE/FANTASTICS）プロデュースの大人気キャラクター・うぱごろうの絵本『おいでよ うぱごろう』の発売記念イベントが、25日に渋谷キャストにて開催。この日は佐藤の31歳の誕生日でもあり、今年の野望を明かす場面があった。【写真】佐藤大樹、うぱごろうと2ショットうぱごろうは、佐藤自身が飼っているウーパールーパーをモデルに、漫画家の幸田もも子（代表作『ヒロイン失格』『センセイ君主など』）がデザイン。