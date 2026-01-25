元日向坂46齊藤京子（28）が、24日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。体に異変が起きるほど苦手なものを明かした。齋藤は「飛行機が小さい頃からあんまり得意じゃなくて。いまだに緊張感はすごいありますね」と明かした。飛行機をずっと避け、福岡とかも1人だけ新幹線で行っていたという。そして飛行機が苦手な理由を「ふわっと浮く感じがすごい苦手で。だからジェットコースターとか、ああいうのが苦