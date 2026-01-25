テレビアニメ『ドラゴンボール超』を再構築したアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』がフジテレビで今秋より放送されることが25日、千葉・幕張メッセで開催された大型イベント「ドラゴンボール ゲンキダマツリ」にて発表された。【動画】ビルスVS孫悟空！公開された『ドラゴンボール超 ビルス』映像『ドラゴンボール超 ビルス』は、2015年〜2018年に放送された『ドラゴンボール超』を新たに始動させたもので、大幅な新規カットの