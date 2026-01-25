脚本家で映画監督の三谷幸喜氏（64）が24日、TBS系「情報7Daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。中国に返還される双子パンダについてコメントした。番組の視聴者が選んだ「ニュースワードランキング」で三谷氏が注目したのがランキング12位「上野の双子パンダ」だった。三谷氏は「パンダ、やっぱり返さない、って言ったら問題になるですかね」と発言。MC安住紳一郎アナは「返さない？そこからいきましたか」と返し