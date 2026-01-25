先日、東京・杉並区の住宅で、男性2人が刃物で刺され、1人が亡くなり、1人が負傷する事件が起きた。警察は殺人未遂の疑いで、この住宅に住む40歳の男を逮捕したが、事件のきっかけは裁判所による強制執行だった。【映像】逮捕の瞬間（実際の映像）強制執行とは、一般的に裁判所が住人に対する立ち退きの判決を出した後、執行官がその家を訪問し、強制的に実現させる手続きのこと。亡くなった男性は、滞納家賃の立て替えなどを