タレント上沼恵美子（70）が25日、高田純次（78）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。横山ノックさんの思い出を振り返った。復活してほしい番組という話題から、ココリコ遠藤章造がカンテレのクイズ番組「ノンストップゲーム」を挙げると、同番組で司会を務めていた上沼は「あれ、生なのよ。『ノックは無用！』が生で、コマーシャルの1分の間に、セットが同じスタジオで