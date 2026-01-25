ニフティ株式会社は２５日までに、同社が運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」で実施した「好きな人」に関するアンケート調査の結果を公開。小中学生の子どもたち（３００２人）は好きな人ができて「おしゃれや身だしなみに気を使うようになった」などと回答した。【１：今、好きな人はいる？】▼いる：８２．８％▼いない：１７．２％【２：１で「いる」と答えた人へ…好きになったきっかけを教えて！】・ひとりだったと