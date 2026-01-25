日本サッカー協会（JFA）は25日、なでしこジャパン（日本女子代表）が国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦することを発表した。発表によると、なでしこジャパンはアメリカ遠征を行い、4月11日（土）、同14日（火）、同17日（金）にアメリカ女子代表と3連戦を行うことが決定したという。なお、3試合ともにキックオフ時間やテレビ放送は調整中であることが伝えられている。アメリカ女子代表のFIFAランキングは現在2位。同ラ