プレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」決勝戦が12Rで争われるボートレース尼崎で24日、決勝戦出場選手インタビューが6R発売中に行われた。昨年10月26日のボートレースダービー（津）でSG初制覇を遂げて以降、好調モード持続中の末永和也（26＝佐賀）は、24日の準決勝終了後に行われた“スーパーアミダマシーン”による抽選で1号艇をゲット。「最近、運がいいです」とラッキーぶりを認めつつ「ここ