女子プロレスのスターダムは25日、都内で「STARDOM15thANNIVERSARYSTARDOMAWARD2025inTAKADANOBABAday2」を行った。今年から東京女子からスターダムに入団した伊藤麻希が自ら手製のベルトを持参し、勝利をもぎ取った。第1試合で伊藤は古沢稀杏、レディC、鹿島沙希と組んで、玖麗さやか、さくらあや、安納サオリ、なつぽい組と8人タッグで対戦。古沢が標的になりながらも10分55秒、伊藤がさくらを伊藤クラッチで