俳優の反町隆史が25日放送のフジテレビ系『ボクらの時代』（前7：00）に出演。共演する津田健次郎を絶賛した。【写真】「美男美女のご夫婦」反町隆史＆松嶋菜々子の夫婦2ショットこの日は現在同局で放送中の水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜後10：00）で共演する、大森南朋、津田とともに登場。そんな中、津田に対して、「今一番忙しいんじゃないですか？」と切り出した。津田と言えば、アニメ『遊☆戯☆王デュエ