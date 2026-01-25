トランプ大統領が先日、英国兵士などＮＡＴＯ軍がアフガニスタンの最前線を回避したと主張したが、チャールズ国王が懸念を伝えたため、その主張を撤回したという。英紙サンが２４日、報じた。トランプ氏は２２日に放送されたＦＯＸビジネスのインタビューで、ＮＡＴＯの信頼性に疑問を示し、「米国が長年にわたり大半の負担を背負ってきた一方で、同盟国はほとんど危険にさらされてこなかった。われわれは彼らに本当に何かを求