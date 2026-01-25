【モデルプレス＝2026/01/25】元乃木坂46の白石麻衣が1月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。コスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元乃木坂センター「実写化いける」赤髪姿で人気キャラコスプレ◆白石麻衣、衝撃の赤髪姿公開白石は、人気アニメ「チェンソーマン」に登場するキャラクター・マキマのコスプレと思われる、赤髪のロングヘア姿を投稿。赤い髪を三つ編みにし、白いシャツに黒いネクタイを合わせた