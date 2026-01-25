大雪のため名神、新名神など広い範囲にわたって高速道路などが通行止めとなっていましたが、ネクスコ中日本などによりますと、降雪が落ちついたところから除雪作業が実施され、順次通行止めが解除されています。 【通行止めが解除された区間】（午後1時時点） ・名神（上り） 一宮JCT～小牧IC ・名神（下り） 小牧IC～一宮IC ・東名 小牧IC～小牧JCT ・東海北陸道 一宮JCT～一宮木曽川IC