歌手の渋谷すばるさん（44）が、25日放送の『おしゃれクリップ』に出演。事務所独立から7年を経て変化した音楽活動への思いを告白。さらに、渋谷さんの母がテレビ初登場、幼少期の思い出や現在の活動への本音を告白しました。15歳で芸能界入りを果たした渋谷さんは、7年前に37歳で独立。番組のインタビューに答えたマネージャーは、独立後の渋谷さんの苦労を告白。独立当初は考えられなかったという仕事の幅を見せるようになった渋