宮崎県内では今年も、サッカーＪリーグの各チームが年明け以降、続々と春季キャンプをスタートさせている。２月１日からは読売巨人軍をはじめとしたプロ野球の各球団もキャンプイン。同１４日からは野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の事前合宿も予定されており、一流の選手たちの練習風景を間近に楽しめる。（山畑壮起）Ｊリーグ県のまとめ（９日