グリーンランドの領有に反対するEU各国に、新たな関税で脅しをかけたトランプ大統領。ところが、一転して見送りを表明し、世界は次の一手に身構えています。【写真で見る】グリーンランドの市場で「ネズミイルカ」の刺身を試食「Make America Go Away」グリーンランドの怒りと不安20日、オーロラが夜空を彩ったグリーンランド。デンマークの自治領ですが、人口の9割が先住民のイヌイット系で、伝統文化が残っています。記者「市場