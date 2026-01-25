『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した森田涼花『侍戦隊シンケンジャー』にシンケンイエロー・花織ことは役で出演し、俳優・声優として活動する?すぅちゃん?こと森田涼花（もりた・すずか）が、1月26日（月）発売『週刊プレイボーイ6号』のグラビアに約4年ぶりに凱旋！プライベートヴィラでしっぽりと、二人だけの時間を。【写真】約4年ぶりとなる森田涼花のグラビア＊＊＊【挑戦しながら成長していきたい】――約4年ぶ