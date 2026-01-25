きょう（25日）午前、高松市香川町で木造の社員寮の一部を焼く火事がありました。 【地図】火事のあった香川県高松市香川町大野 警察によりますと、きょう午前10時36分ごろ、高松市香川町大野の建設会社の社員寮で、火事に気づいた人から消防に通報がありました。 火は、木造2階建ての社員寮の2階ベランダの床面約2.1平方メートルを焼き、約10分後に消し止められました。 【火災原因】 警察は、タバコの吸い殻がら燃え