¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯ÅßÌ²¤·¤Þ¤¹¡×¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ(29)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËèÆü´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í»ä¤Ï¤È¤¦¤È¤¦ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ý¤«¤Ý¤«²÷Å¬¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖStay 25 -Another Edition -¡×(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£25ºÐ¤Îº¢¤Ë½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ÎÆÃ½¸¤Ç¡¢¶»¸µ¤ò³«Êü¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É