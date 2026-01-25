24日午後8時過ぎ、新潟県田上町のJR信越線で線路内に侵入していた軽自動車に電車が追突する事故がありました。車を運転していた60代の女性は軽傷で、警察は女性が間違えて線路内に侵入したとみて事故の原因を調べています。事故があったのは、田上町湯川のJR信越線の矢代田駅から田上駅間の線路内です。24日午後8時ごろ、新潟駅から東三条駅に向かって走行していた6両編成の普通列車が、線路内に侵入し線路上で停車していた軽自動