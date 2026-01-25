2月8日に投開票が予定されている衆議院選挙。この日程が、中学・高校・大学の入試が集中する受験シーズンを直撃することから、SNS上では英語リスニングへの影響や受験生の集中力低下を懸念する声が相次いでいる。【映像】塾講師が考える、選挙の騒音より“深刻な問題”（実際の映像）『ABEMA Prime』では、受験と選挙について考えた。■「うちの塾では困っているという声はない」塾講師として12年以上にわたり子どもたちを指