17歳の空手ベースの若手が、三日月蹴り連打で1ラウンド圧巻の3ダウンKO。ボディに刺さる強烈な蹴りに相手は両手をついて悶絶…ファンから「化け物になりそう」「凄い17歳が出てきた」と期待のコメントが相次いだ。【映像】「腹に刺さった」空手恐るべしの衝撃KO1月18日、後楽園ホール「RISE195」。2026年は小池空（IDEAL GYM）と、中澤風希（戦ジム）による若手対決で幕開け。空手ベースとサウスポーの初参戦によるオープニン