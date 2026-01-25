日本橋三越本店(東京都中央区)は1月28日から、「あんこ博覧会」を本館7階 催物会場で開催する。あんこ博覧会今回のテーマは「Thank you Berry much」。いちごやベリーの酸味があんこの甘さを引き立てるBerry muchスイーツや、新しいレシピとデザインをまとったあんこスイーツ、昔ながらの味わいの老舗のあんこ菓子など、会期中41ブランドが出展する。会場では出来立てのあんこスイーツも楽しめる。開催期間は1月28日〜2月14日まで