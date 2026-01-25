◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２５日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）女子個人第２２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（北野建設）は、１０１・２点で１２位タイだった。雪が降りしきるあいにくの天候で運、不運がつきまとう状況下。風に当たらず１回目は１１０メートルと飛距離を伸ばせず、今季ワースト順位だった。「５人前くらいから雪がいきなり降り