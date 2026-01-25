◆大阪ハーフマラソン（２５日・大阪城公園東側〜ヤンマースタジアム長居）平山大雅（たいが、コニカミノルタ）が１時間０分５０秒で優勝。ラスト約１キロで飛び出して後続を振り切った。今年１月１日のニューイヤー駅伝では１区５位の快走を見せていた。１時間０分５２秒の２位に秋山清仁（愛知製鋼）、３位に清水歓太（スバル）、４位に今江勇人（ＧＭＯインターネットグループ）が続いた。女子は吉川侑美（キャノン九州Ａ