大相撲初場所千秋楽の２５日、東京・両国国技館で三賞選考委員会が開かれた。幕内熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）は敢闘賞の受賞が決まった。今場所は豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）の両横綱を撃破。１４日目終了時点で大関安青錦（安治川）と３敗で首位に並んでいる。千秋楽に１２勝での初優勝を果たせば、殊勲賞も受賞する。幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）の２横綱から金星を獲得。千秋楽で勝ちこしを決めれば殊勲賞を受