快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド」を運営するムーンムーン株式会社は２５日までに、就寝時に電気毛布を利用したことがある人（３００人）を対象に実施した、使用実態や感じたメリット・デメリット、睡眠への影響についての調査結果を公開。「多くの人が暖かさや寝つきの改善を実感する一方で、暑さや乾燥といった悩みも一定数存在することが明らかになりました」としている。【Ｑ１：電気毛布の利用歴はどれくらいですか？】▼