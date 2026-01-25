日本レストルーム工業会は1月22日、、温水洋一さんらによる温水洗浄便座愛を歌った初ラップ曲「キミ Wash」を特設サイトおよび公式YouTubeチャンネルで公開した。あわせて、「全国おしり洗い実態調査2026」の結果を発表した。調査は2025年9月29日〜10月6日、自宅に温水洗浄便座が設置されている各都道府県100名、計4,700名を対象にインターネットで行われた。Wash feat.温水(ON-SUI)「キミ Wash」公開○温水洗浄便座を次世代へ繋ぐ