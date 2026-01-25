巨人は２５日、東京・墨田区の錦糸公園で小学１〜３年生の女の子を対象にした無料の野球体験イベント「プレ・シスタージャビットカップ」を開催した。野球のルールを簡易化した「バックホームゲーム」を実施。攻撃側はティー台に置いた柔らかいスポンジ製のボールを打者が打ち、守備側はグラブはつけずに素手で捕球。仲間と回数制限なしで自由に送球をつないでホームベース上の大人にボールを届ける。打った打者は野球と同じ