みなさま、こんにちは。十束おとはです。2026年初コラム！今年も色々なコンテンツや展示・体験を自分らしく楽しくお届けしたいな、と思っています。よろしくお願いいたします。さて、今回は1/23(金)にLoft9 Shibuyaにて開催された、寺嶋夕賀さん主催の映画トークイベント『ユユ・シネマ・パラダイス in 東京Vol.3』について書こうと思います。誰かと映画を語ることって、ただ作品の面白さを話すだけではなくてその人の価値観を深く