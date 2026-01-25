「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会を兼ねて行われ、３度の優勝を誇る松田瑞生（３０）＝ダイハツ＝が１６キロ過ぎから先頭集団から遅れた。悲願の五輪出場を目指す中での一歩となるレース。序盤から積極的に先頭集団でレースを進めていたが、序盤から正念場を迎えた。