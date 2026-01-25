アメリカのトランプ大統領は、領有に意欲を示してきたデンマーク自治領グリーンランドについて、島にあるアメリカ軍基地の主権を取得する考えを明らかにしました。トランプ大統領は23日、ニューヨーク・ポストのインタビューで、「アメリカ軍基地がある土地の主権を取得する」と述べました。ニューヨーク・ポストは、関係者の話として、イギリスが1960年にキプロスが独立した際、軍事基地のみをイギリス領として扱った事例を参考に