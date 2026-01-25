日本サッカー協会(JFA)は25日、日本女子代表(なでしこジャパン)がアメリカ女子代表と対戦することが決定したと発表した。敵地アメリカで4月11日、14日、17日と3度戦う予定。キックオフ時間やテレビ放送は3試合とも調整中となっている。以下、開催概要&指揮官コメント■開催概要※時間は現地時間▽第1戦日時:2026年4月11日(土) キックオフ時間調整中対戦:なでしこジャパン(日本女子代表) 対 アメリカ女子代表会場:PayPal Pa