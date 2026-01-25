ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年1月25日（日）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 110 - 116 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのダラス・マーベリックス対ロサンゼルス・レイカーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはロサンゼル