声優で俳優の津田健次郎（54）が25日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。時代が進むにつれ「退化している」と思うことを明かした。携帯電話がない子供の頃は「10個、20個」電話番号を覚えていたと、記憶力があったと振り返った津田。さらに「あと文字をあんまり書かないじゃないですか？」とした上で「（予測）変換できちゃうし。だからたまに文字書くと漢字が出てこないんですよ」と嘆いた。「読める