ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」が２４日（日本時間２５日）、コディ・ベリンジャー外野手（２９）と５年総額１億６２５０万ドル（約２５２億円）で再契約したヤンキースに冷や水を浴びせる記事を掲載した。「ドジャースファンは、ヤンキースがコディ・ベリンジャーのロサンゼルスでのピーク時の費用を負担したことを大笑いしている。６年前にピークを迎えたベリンジャーにとっては、これは大金だ」と嘲笑。さら