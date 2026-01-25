フィギュアスケートの四大陸選手権（中国・北京）を初制覇した青木祐奈（ＭＦアカデミー）に、恩人から祝福の言葉が寄せられた。近年は引退の可否を熟考しながら競技を続けてきたが、２４歳で主要大会の初タイトルを奪取。今季のショートプログラム（ＳＰ）曲「アディオス・ノニーノ」の振り付けに携わったミーシャ・ジーは２５日までに自身のＳＮＳを更新し「彼女が表彰台に立つ姿を見た瞬間、これまでの年月が一瞬で蘇った。