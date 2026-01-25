◆第４５回大阪国際女子マラソン（２５日・ヤンマースタジアム長居発着）２０１８、２０、２２年と過去３度の優勝を誇る地元・大阪市出身の松田瑞生（ダイハツ）が約１６キロ、先頭集団から後れ始めた。序盤から集団の前方で走り続けていたが、徐々に後退。１９キロは先頭集団から１１０メートルほど離れて走行している。今大会は愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）の日本代表選考を兼ね、２８年ロサンゼルス五輪日本代表選