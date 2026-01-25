岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニット「harmoe」のRemix EP「It’s a parallel world」が4月22日(水)に発売決定した。TVアニメ『ざつ旅-That’s Journey-』のオープニングテーマ「旅しよ！don’t you？」、TVアニメ『継母の連れ子が元カノだった』のエンディングテーマ「ふたりピノキオ」に加え、ファン人気が高い「QUEEN」「HyperLoveSong」の全4曲を、Tomggg、yuigot、TORIENA、KOTONOHOUSEがそれぞれリミックスする、豪華な1枚