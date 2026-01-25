１月２５日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１８頭立て）は、池添謙一騎手が乗った１番人気のペイジャー（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父エピファネイア）が先行策から直線の競り合いを制し、初陣を飾った。首差の２着に７番人気アヴィオン（長岡禎仁騎手）が入り、さらに２馬身半差の３着に１５番人気のメメボス（菱田裕二騎手）が入った。勝ちタイムは１分３５秒９（良）。勝ったペイジャーは２３年のセレクトセ