BILLY BOO¤Î¿·¶Ê¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡×¤¬¡¢2·î6Æü(¶â)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãBILLY BOO ¡ÈWIGGLY tour 2025-2026¡í¡äÊ¡²¬¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·¶Ê¡Ö¥È¥é¥Ü¥¸¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì(돌아보지 마)¤Ç¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¡¢ÊÒ»×¤¤¤ÎÎø¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ºÎø¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÁ°¤ò¸þ¤±¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î¡Á2026Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«