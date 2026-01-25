日本ハムの加藤貴之投手が２５日、先乗りしている沖縄・名護でブルペン入り。３６球を投げ順調な仕上がりを披露した。例年以上の早めの仕上げに、今季への思いがにじんでいた。秋季キャンプから取り組む、新たなカットボールなども含め力のこもった３６球。「例年よりちょっといいのかなというのは、自分の中であります」と手応えを口にした。１月、古巣の日本製鉄かずさマジックで行う自主トレ期間中に２度のブルペン入り。